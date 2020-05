Thierry Dailly : "Le RWDM est prêt pour le monde professionnel"

Avec l'annonce de l’échec de Virton dans l'obtention de sa licence, le RWDM est en passe de retrouver le monde professionnel. En effet, si les Molenbeekois n'étaient classés que 6e lorsque le championnat de D1 amateur a été arrête, ils font partie des clubs à avoir décroché leur licence professionnelle et pourraient donc en profiter pour récupérer l'une des places laissés vacantes par les clubs recalés.

"On était en attente depuis quelques semaines déjà. Fatalement, lorsque que l'on a reçu notre licence et que l'on a vu que des clubs de D1A et D1B avaient été recalés, on a commencé a y penser", avoue le président du RWDM, Thierry Dailly. "On a fait nos calculs et on a vu remarquer qu'il y avait une forte chance pour que l'on soi dans les 24 clubs professionnels (NDLR: chiffres correspondants aux 16 clubs de D1A et les 8 de D1B). On ne sait pas encore comment tout cela sera réparti et il faudra au minimum attendre vendredi (NDLR: date de l'Assemblé générale de la Pro-League) mais on est bien entendu très satisfait."

Reste que le pas entre le monde amateur et professionnel peut paraître gigantesque. Entre autre au niveau budgétaire. "Si j'ai reçu ma licence, c'est que le club est prêt. Si j'ai reçu ma licence pour la 2è année consécutive, ce n'est pas un hasard", explique Thierry Dailly. "Pour obtenir sa licence, il ne faut pas avoir 10 millions d'Euros sur la table. Il faut un budget équilibré et ne pas faire de folie. Mais nos moyens vont évidemment augmenter. Rien qu'avec les droits de télévision, mon budget sportif va doubler. Il était également prévu, chez certains de nos sponsors, des augmentations en cas de promotions. Des sponsors qui vont, en contrepartie, avoir désormais une visibilité nationale."

Mais, si les recettes vont augmenter, les dépenses vont également grimper. "On devrait être plus professionnel à tous les étages. C'est clair que certains joueurs vont être augmentés puisque des closes existent dans le cas d'une montée. On aura aussi des arrivées dans le groupe des joueurs et dans le staff (NDLR: Il faudra, en tout cas, trouver une solution pour le poste d’entraîneur principal puisque Fred Stilmant n' a actuellement pas le diplôme requis pour entraîner à ce niveau). Mais nous ferons pas de folie"

En tout cas, si l'arrivée en D1B est une surprise inattendue, les Molenbeekois ne comptent pas y faire de la figuration. L'objectif sera de s'y maintenir. " Et je ne partage pas l'idée que cette division est un mouroir", explique Thierry Dailly. "C'est évident que jouer à 8 équipes, avec au minimum 4 confrontations entre chaque club, n'est pas idéal. Mais je pense vraiment que le RWDM peut apporter quelque chose à la division. Nous avons une histoire, un adn et de fantastiques supporters qui se déplacent par centaines lors de nos matchs à l'extérieur. Cette promotion est également une belle récompense pour eux."

Le club attend en tout cas avec impatience l'assemblé générale de la Pro-League vendredi. Le format du championnat, bouleversé par la pandémie de coronavirus, y sera discuté.