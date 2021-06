Thibaut Courtois répond aux questions les plus souvent posées sur lui : "mon meilleur match ? Le Brésil !"

Thibaut Courtois est le numéro un incontesté des Diables Rouges. D'une dimension supérieure cette saison, il a été l'un des hommes déterminants dans la saison du Real Madrid, demi-finaliste de Ligue des champions et vice-champion d'Espagne. De passage chez les Diables, il a répondu aux questions les plus souvent posées à son sujet sur internet. L'occasion de passer en revue son incroyable palmarès, ses plus beaux souvenirs sous le maillot des Diables, son pire souvenir également... Le tout en balayant les questions qui sont souvent posées à son sujet sur les moteurs de recherche du grand monde de l'internet.

Avant lui, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne et Thomas Meunier se sont pliés à l'exercice.