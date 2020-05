Thibaut Courtois : "Pas très juste si Barcelone est sacré champion"

La plupart des footballeurs européens sont à l’arrêt forcé, et pour certains la saison est même déjà officiellement terminée (en France et aux Pays-Bas par exemple). Le gardien des Diables rouges et du Real Madrid, Thibaut Courtois, a profité de cette période de confinement pour récupérer d’une petite blessure, et a confié certaines de ses réflexions à nos collègues de Sporza. On ne sait pas encore si LaLiga pourra reprendre, ni si l’actuel leader (le FC Barcelone, avec deux points d’avance sur le Real Madrid) sera sacré ou pas. Mais Courtois a une opinion sur ces questions.

La situation actuelle en Espagne Pas de football actuellement en Espagne - © MLADEN ANTONOV - AFP En Espagne, les footballeurs vont tout doucement pouvoir reprendre des entraînements. "Il semble que nous allons être testés dans le courant de la semaine, afin de pouvoir reprendre des entraînements individuels au club", explique Courtois. "Mais ce sont des décisions qui appartiennent aux autorités et aux clubs. J’ai très envie finir la saison mais il faut que tout soit sain avant de recommencer à jouer. On peut être porteur du virus sans avoir de symptômes. Et que se passera-t-il si c’est le cas d’un adversaire ? On doit tenir compte de beaucoup de choses."

La lutte pour le titre Zinedine Zidane et ses joueurs du Real pourront-ils encore défendre leurs chances en Liga cette saison ? - © GEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP Au moment de l’arrêt de la Liga, en mars, le Real Madrid était deuxième du classement, deux points derrière le Barça mais Thibaut Courtois a du mal à imaginer que cela s’arrête là : "Je suis sûr que nous pouvons encore être champions. Ce serait dommage si la saison était définitivement arrêtée. Et si c’était le cas, je ne trouverais pas très juste que Barcelone soit sacré. A Barcelone ils doivent trouver ça logique, mais moi pas. Ils ont partagé et perdu contre nous, et à ce moment-là on a montré qu’on était la meilleure équipe, même s’ils comptent aujourd’hui deux points d’avance. Je ne trouverais pas ça juste, non. En Angleterre je pourrais encore comprendre que Liverpool soit désigné champion, parce qu’ils ont 25 points d’avance." Le gardien belge estime surtout qu’un champion doit être désigné au bout d’un championnat complet (alors qu’il reste 11 journées à disputer normalement en Espagne) : "Soit on joue tout, soit on ne finit pas, mais alors on ne désigne pas de champion."

La Ligue des Champions Gabriel Jesus et Thibaut Courtois en huitième de finale de Ligue des Champions - © JAVIER SORIANO - AFP Le gardien du Real est aussi persuadé que son club pourrait se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions, malgré sa défaite 1-2 en huitième de finale aller contre Manchester City. "J’ai senti qu’à domicile nous étions au même niveau que City, voire même meilleurs. On a juste encaissé deux buts malheureux. On avait beaucoup de confiance avant le match retour, même si Kevin De Bruyne doit dire la même chose." Mais l’incertitude règne encore autour de la fin de la Ligue des Champions, l’UEFA n’a pas encore définitivement tranché et réfléchit à une formule peut-être différente pour réussir à sacrer un club. Thibaut Courtois se prépare à tous les scénarios : "On pourrait par exemple tous voyager vers un seul lieu où jouer en terrain neutre, où chacun aurait son propre hôtel. En tout cas, je pense que nous jouerons longtemps l’an prochain, jusqu’à l’Euro même."

Les Diables rouges et l’Euro en 2021 Thibaut Courtois, Eden Hazard et les Diables rouges viseront aussi l'Euro l'an prochain - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA Le gardien de l’équipe nationale donne aussi des nouvelles d’Eden Hazard, son équipier au Real, qui a profité du confinement pour parfaire sa rééducation après son opération de la cheville. Thibaut Courtois est optimiste : "Je pense qu’il pourra rapidement reprendre l’entraînement avec le groupe. Mais il ne faut pas aller trop vite non plus, il doit d’abord être à 100%, et ça je ne sais pas exactement quand ce sera le cas." Le capitaine des Diables rouges peut prendre ce temps, puisque l’Euro a été reporté. Et cela pourrait jouer à l’avantage des Belges : "Eden est très important pour nous, le report de l’Euro tombe plutôt bien. Mais on ne sait quand même pas de quoi sera fait l’an prochain." On semble en tout cas se diriger vers une prolongation du contrat de l’entraîneur Roberto Martinez, ce qui réjouit le gardien des Diables : "La relation est bonne avec le sélectionneur. Il y a beaucoup de respect mutuel et tout le monde veut continuer avec lui." Et avec une défense un peu vieillissante pour l’Euro ? Courtois ne pense pas que cela jouera en défaveur des Diables : "Les défenseurs n’avaient pas comme projet d’arrêter le football l’an prochain. Ils jouent tous au top niveau, donc je ne vois pas le problème."