Thibaut Courtois multisports, de la F1 à la NBA

Quand il n’y en a plus, il y en a encore. Il n’y a plus de compétitions sportives, mais il y en a quand même. Oublions, si vous le voulez bien, l’éternel débat "jouer à un jeu vidéo de sport, est-ce du sport ?". Les sportifs, eux, ne se posent plus la question. Ils jouent, s’amusent et rassemblent les foules. Et particulièrement Thibaut Courtois.

Plus de Formule 1 ? Mais bien sûr que si ! A l’initiative de Veloce, une équipe anglaise de e-sport, les deux premiers Grand Prix de la saison se sont déroulés virtuellement en mettant aux prises des gamers et des sportifs et pilotes de haut niveau. Parmi eux, les Belges Stoffel Van Doorne et Thibaut Courtois. Aux Grand Prix virtuels d’Australie et du Barhein, le gardien des Diables et du Real a d’ailleurs à chaque fois devancé le troisième pilote de chez Mercedes. Dans une autre course virtuelle, organisée celle-là par la FIA, toujours sur le circuit du Barhein, Van Doorne a par contre réalisé un grand numéro. Parti onzième sur la grille, le Courtraisien a terminé deuxième derrière le Chinois Guanyu Zhou, pilote d'essai chez Renault.

En Moto GP, alors que le championnat n’a pas pu démarrer à cause du coronavirus, dix stars de la discipline se sont retrouvées il y a quelques jours pour un Grand Prix e-sport sur le tracé virtuel italien du Mugello. La course a été remportée par Alex Marquez, jeune frère du champion du monde en titre, qui ne termine, lui, que cinquième. Marc Marquez l’a plutôt mal pris et a très sérieusement invoqué un manque de préparation. Ça sent le chambrage chez les Marquez…

Le week-end dernier, toute l’Espagne, en crise de manque de ballon rond, s’est passionnée pour un tournoi FIFA sur console entre les vingt équipes de la Liga, où chacune d'entre elles était représentée par un vrai joueur. Le tournoi a rassemblé des centaines de milliers de spectateurs sur internet et en direct sur la chaîne Movistar. Thibaut Courtois, encore lui, avait posé sa candidature pour représenter le Real Madrid, mais c’est finalement l’international espagnol Marco Asensio qui a été sélectionné. Blessé et absent des terrains depuis 8 mois dans la vie réelle, c’est lui qui s’est imposé. Belle revanche !

Décidément sur tous les fronts du sport virtuel, Thibaut Courtois a également passé pas mal de temps sur une confrontation virtuelle de basket sur NBA 2K20 face au défenseur du Borussia Dortmund Mats Hummels. Quand il n’y a plus de sport, il y en a encore…