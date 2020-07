Thibaut Courtois et Eden Hazard, un apport contrasté au 34e titre du Real Madrid

Le Real Madrid est donc champion pour la 34e fois de son histoire. L’occasion de se pencher sur la saison assez contrastée de nos 2 Diables Rouges Thibaut Courtois et Eden Hazard.

Thibaut Courtois a incontestablement été l’un des grands hommes de ce nouveau titre du Real. Tout le mérite lui en revient évidemment. Mais il revient aussi en partie à Zinedine Zidane le coach. L’entraîneur français a pris la décision forte de faire de Thibaut Courtois son titulaire aux dépens de Keylor Navas en mai 2019. Et aux yeux de tous, cette décision a été le déclic. Courtois est redevenu lui-même après un passage assez difficile.

"Il devait s’imposer dans un nouveau club, un nouveau climat, affirme notre consultant Alex Teklak. Mais en plus il devait s’imposer auprès des supporters. Il a brillamment relevé le défi. Et aujourd’hui, il est vraiment porté aux nues par ses supporters qui le critiquaient. Même la presse espagnole le critiquait. Beaucoup ont douté. Pas forcément de ses qualités de gardien. Mais plutôt de sa gestion mentale des évènements au moment d’inverser la tendance. Et il l’a fait brillamment."

Ce n’était effectivement pas facile. Navas avait remporté trois ligues des Champions de suite avec le Real. Il était le préféré des supporters et sa proximité dans le vestiaire madrilène avec les cadres tels que Sergio Ramos l’avait rendu quasi indéboulonnable. L’ancien gardien des Diables Rouges Jacky Munaron estime lui aussi que ce choix posé par Zidane a augmenté le capital confiance de Thibaut Courtois.

"Cette concurrence avec Navas amenait de l’incertitude. Et les résultats ne suivaient pas… Ensuite Zidane a simplement choisi celui qu’il estimait être le meilleur. "

Et même s’il était le meilleur, Thibaut Courtois devait encore convaincre chaque jour un peu plus les supporters du Real. Ce n’était pas simple pour un joueur qui avait joué pour le compte du grand rival du Real : l’Atletico Madrid, comme le confirme Manu Ferrera socio des "Colchoneros"

"Il venait de chez l’ennemi hein… Mais comme toujours ce sont les résultats qui priment. Aucun supporter d’aucun club ne va siffler l’un de ses joueurs si celui-ci donne tout sur le terrain pour son équipe et qu’il est l’un des meilleurs au monde hein."

Au total, Thibaut Courtois est resté 512 minutes de suite sans encaisser le moindre but dans les cages du Real. Il a aussi joué 18 rencontres sans encaisser. Il bat au passage le record de Paco Buyo qui datait de la saison 87-88.

"Comparer Courtois à Buyo, c’est manquer de respect à Thibaut Courtois", ponctue Manu Ferrera.

Si Thibaut Courtois a été l’un des grands artisans de ce nouveau titre, ce n’est pas du tout le cas d’Eden Hazard qui sort d’une saison très compliquée. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient expliquer cette saison très moyenne. Par ordre chronologique il y a d’abord le prix de son transfert, autour des 100 millions d’euros, le fait qu’il ait reçu le numéro 7 porté par les plus grands (Butragueno, CR7 et Raul avant lui) tout ceci a-t-il ajouté de la pression sur les épaules d’Eden Hazard ?

"Non pas du tout sourit Alex Gaspar l’un de ses meilleurs amis. Eden ne s’inquiète pas beaucoup de ce genre de chose. Il dit toujours que ça va aller… Et il bosse très dur pour revenir."

Deuxièmement, lors de son arrivée à Madrid, la presse s’était étonnée de le voir arriver en léger surpoids. De toute évidence la préparation n’avait pas été optimale. "Oui et il en riait. Il savait que les gens à Madrid allaient le chambrer avec ça… Mais ça ne l’atteint vraiment pas"poursuit son ami.

Car Eden Hazard sait que le juge de paix, c’est le terrain. Et il est plutôt bon jusqu’à cette blessure encourue en Ligue des Champions face au PSG suite à un contact avec Thomas Meunier. Le 5 mars, il est opéré à Dallas et ensuite il bosse comme un fou pour revenir. Début juin, le quotidien sportif Marca l’annonce de retour et titre : Eden Hazard est prêt à briller. Et puis c’est le contrecoup.

"On est assez triste de le voir comme ça nous dit Frédéric Dufour, un supporter Belge du Real qui vit à Madrid. Il a peu marqué, un but je crois… Mais bon, ici tout le monde sait qu’il est blessé. Et on ne peut pas demander des miracles à quelqu’un qui n’est pas à 100%."

"C’est juste poursuit Manu Ferrera. Je suis absolument convaincu qu’il aurait fait merveille au Real s’il n’avait pas été perturbé par les blessures."

Voilà comment expliquer la première saison ratée d’Eden Hazard au Real. "Il a quand même montré suffisamment au Real, ponctue son ami Alex Gaspar. Les supporters ne doivent pas s’inquiéter."