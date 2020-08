Thibault Vlietinck prêté par Bruges à OHL

D’après les informations de Het Nieuwsblad, Thibaut Vlietinck va signer pour le promu d’OHL. Il devrait rejoindre le club sous forme de prêt et pourrait déjà jouer le week-end prochain à Genk. Fort peu utilisé les deux dernières saisons, que ce soit sous Ivan Leko ou Philippe Clément, le joueur de flanc (22 ans) va pouvoir glaner du temps de jeu chez les Universitaires… Universitaire qu’il est également puisqu’il a suivi des études de sciences économiques à l’UGent (Université de Gand). Il avait connu des débuts encourageants à Bruges, réalisant sa première titularisation face à Dortmund en Ligue des champions. Son meilleur souvenir brugeois doit sans doute rester ce but marqué contre Anderlecht, pour son premier match après trois mois de longue blessure. Nous vous proposons de revivre ce but ci-dessous.