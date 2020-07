Thiago Silva, en larmes, pour son dernier match devant ses fans au Parc des Princes

Celui que l’on appelle "O Monstro" ne devrait pas voir son contrat renouvelé dans la capitale française. Au grand regret des Ultras parisiens qui ont déployé une banderole dans la tribune Auteuil. Avec un message clair : "Thiago Silva à Paris, on signe direct !"… Un désir qui est loin des plans de Léonardo qui souhaite se séparer de l’international brésilien arrivé de l’AC Milan en 2012.

Le défenseur central du PSG a été particulièrement touché par l’adieu de ses fans, même s’ils n’étaient que 600 dans le Parc des Prince pour ce match amical contre le Celtic, et cela suite aux mesures prises suite à la pandémie de coronavirus.

Arrivé au PSG en 2012, le défenseur de 35 ans a joué pour la dernière devant son public. Mais ce n’est pas encore la fin de l’aventure dans la ville lumière. Il doit encore disputer deux finales avec le PSG, la coupe de France face à Saint-Etienne et la coupe de la Ligue contre Lyon. Sans oublier au moins un quart de finale de la Ligue des Champions contre l’Atalanta Bergame de Timothy Castagne.

Si pour Léonardo, le Directeur sportif du PSG, le sort de Silva semble définitivement scellé, le coach parisien est moins catégorique. Interrogé sur l’avenir de son capitaine, Thomas Tuchel s’est montré plus nuancé ce mardi soir en conférence de presse : " Aujourd’hui, il est notre joueur, notre capitaine. On doit parler de tout ça après la Ligue des champions. Il semble qu’il va partir. Mais dans le foot, on ne sait jamais… "

Voilà une déclaration qui redonnera un mince espoir aux supporters du PSG qui rêvent de voir rester leur chouchou brésilien de 35 ans.