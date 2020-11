Théo Bongonda doit-il être appelé chez les Diables rouges ? "Il a un profil quasi unique" - © Tous droits réservés

Théo Bongonda doit-il être appelé chez les Diables rouges ? "Il a un profil quasi unique" - La... Sur le plateau de la Tribune, les chroniqueurs sont revenus sur les prestations de Théo Bongonda, auteur d’un doublé face à Mouscron et dont les statistiques récentes témoignent d’une véritable constance dans la performance. Vu son profil quasi unique de gaucher virevoltant (il est également question d’Adnan Januzaj dans cet extrait), les chroniqueurs ont posé la question d’une éventuelle sélection de Bongonda pour un futur rassemblement des Diables. "Oui" pour certains et "oui, mais" à cause de son attitude en dehors des pelouses, sur les réseaux sociaux notamment.