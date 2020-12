'The Best' FIFA : Cristiano Ronaldo a voté pour Messi, l'Argentin a "oublié" le Portugais

Les 'cannibales' des récompenses individuelles Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont dû céder la main à Robert Lewandowski jeudi soir lors de la remise du prix FIFA 'The Best', remporté largement par l'avant-centre du Bayern Münich.

En tant que capitaines de leurs sélections respectives, les deux rois du football mondial ont par ailleurs été invités à voter pour ce prix (et ne pouvaient bien entendu pas voter pour eux-mêmes). Cristiano Ronaldo a voté pour Lewandowski en tant que premier choix (5 points) avant de saluer la saison de Lionel Messi (3 pts) et celle de Kylian Mbappé (1 pt).

Messi a lui "oublié" son grand rival dans un top-3 très parisien composé de Neymar (5 pts), Kylian Mbappé (3 pts) et Lewandowski (1 pt).

Etonnant aussi, le choix du sélectionneur argentin Lionel Scaloni qui a placé Sadio Mané (5 pts) devant son n°10 Messi et Neymar. Fernando Santos, sélectionneur du Portugal, a logiquement voté pour son protégé Ronaldo devant Lewandowski et Neymar.

