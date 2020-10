Tests Covid : les footballeurs professionnels sont-ils des privilégiés ?

Alors que les capacités de testing ne répondent plus à la demande et qu'il est recommandé aux asymptomatiques de ne plus aller se faire tester, le monde du football professionnel, lui, continue d'effectuer (et même d'intensifier) ses batteries de tests hebdomadaires. Dans l'opinion publique, cela passe mal. Les footballeurs sont-ils des privilégiés ?

Dans le milieu du foot, ces accusations dérangent. Gauthier Ganaye, président du KV Ostende, ne comprend pas ces doigts accusateurs pointés vers le monde du ballon rond : "Non, je ne les comprends pas. On ne bénéficie d'aucun passe-droit. On est dans une industrie qui a besoin de continuer à fonctionner, comme d'autres. Donc, il est normal qu'on ait accès à des tests de manière un peu plus facile que les autres, et de manière à permettre au plus grand nombre de continuer à suivre leur passion. Si en plus, dans ces moments-là, on enlève aux gens la possibilité de suivre ce qui les passionne, il ne va pas rester grand chose…".

Deux laboratoires accrédités

En réalité, depuis la reprise de la saison et l'obligation de tests covid, la Pro League a conclu un partenariat avec deux laboratoires, un situé en Flandre et l'autre en Wallonie. Le laboratoire flamand prend en charge les tests de 20 des 24 clubs professionnels (D1A et D1B confondus), le laboratoire wallon s'occupe des 4 autres.

Une des conditions de base de la procédure était de ne pas bloquer les capacités de testing de ces laboratoires pour les autres secteurs. Et les chiffres montrent que ce n'est pas le cas. Le laboratoire flamand, par exemple, réalise chaque semaine 1.000 à 1.200 tests pour le football professionnel, sur une capacité totale oscillant entre 17.000 et 18.000 tests hebdomadaires (2.500 tests/jour). Le football s'accapare donc moins de 10% de la capacité globale de ce laboratoire.

Un prix démocratique

Pour réaliser les tests covid dans les clubs professionnels, ce ne sont pas les joueurs ou membres des staffs qui se déplacent dans des centres spécialisés, mais des infirmiers ou infirmières qui se rendent dans les clubs pour y effectuer les tests. Tests facturés 48€ pièce, et dont les résultats sont connus dans les 24 ou 30h (les test sont réalisés le matin qui suit le match, et leurs résultats connus le lendemain avant 18h). Le football professionnel ne paie donc pas pour des "super-tests" aux résultats express. C'est une filière classique qui est suivie.

Le protocole de la Pro-League prévoit a priori un test hebdomadaire. Plus un deuxième si un ou des cas positif(s) sont détecté(s). La croissance est donc exponentielle : plus il y a de cas positifs dans une équipe, plus les test sont fréquents et nombreux… et plus la note augmente. Thierry Dailly, président du RWDM : "Rien que pour les tests, la note mensuelle s'élève environ à 10.000 €. Surtout que cette semaine, on a dû subir des tests supplémentaires et cela va encore s'accentuer avec le nombre de cas positifs. Au total, par rapport à l'aspect covid, si on ajoute les stewards supplémentaires engagés pour s'assurer du respect des mesures et des serveurs qui viennent distribuer ce que le public ne peut plus venir chercher, on approche les 25.000 € mensuels. C'est beaucoup pour un club comme le nôtre."

Le système est centralisé par la Pro League. C'est à elle que les clubs versent la facture mensuelle, c'est elle qui centralise les paiements et les redistribue aux deux laboratoires. C'est elle aussi qui, en concertation avec deux médecins, décide de la marche à suivre en fonction des résultats. Le protocole stipule, on le sait, qu'à partir de 7 cas positifs, un club a la possibilité (et non l'obligation) de demander le report de son match. Le premier cas en D1A a été observé ce lundi avec le match Waasland-Beveren-Ostende. Il risque bien d'en appeler de nombreux autres...