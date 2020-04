Tennis, athlétisme... Certains amateurs vont reprendre sous conditions, pas de décision pour le sport professionnel

Stratégie de déconfinement : la première phase en 2 parties - Conseil national de Sécurité -... La stratégie de déconfinement est décomposée en plusieurs étapes. D’abord la phase 1a. Au niveau économique, les industries et les services -(de professionnels à professionnels) peuvent reprendre. Le télétravail reste la norme. L’activité physique est élargie : "l’activité physique en extérieur sera permise avec 2 personnes maximum (en plus de celles qui vivent sous le même toit) o Pour mieux comprendre : la règle actuelle qui vous permet de vous promener ou de faire du sport avec une personne qui ne fait pas partie de votre foyer est élargie à deux personnes. À condition, toujours, que les distances de sécurité soient respectées" explique Sophie Wilmès. Qui annonce que la pratique d’autres sports sera permise : à l’air libre, sans contact, comme le tennis, l’athlétisme, la pêche, le kayak, le golf, etc. Phase 1b : le 11 mai, les commerces rouvrent C’est simple : tous les commerces pourront rouvrir, sans aucune différente faite par rapport à la taille des locaux. Pour les détails sur les conditions de réouverture, il faudra attendre quelques jours.