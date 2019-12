Teklak : "Sans un Kompany à 100%, on ne gagnera pas l'Euro"

Anderlecht a encore perdu malgré le retour de Vincent Kompany. Pour Alex Teklak, "la victoire d’Ostende est méritée."

Et notre consultant de ce dimanche soir dans Complètement Foot d’ajouter : "Sur leurs 4 victoires, Ostende a battu 2 fois Anderlecht. Après, on a aussi pas mal parlé d’autre chose que de foot avec l’incident entre les deux présidents. Coucke aurait suivi le match dans le vestiaire d’Anderlecht et est parti à la mi-temps."

Cette défaite va sans doute encore faire parler, tellement Anderlecht n’était pas au niveau ce dimanche.

"Tu ne peux pas annoncer Vincent Kompany et annoncer qu’Anderlecht va faire une saison de transition. Il y a un problème entre ce qu’Anderlecht annonce et ce qu’il se passe actuellement", ajoute Pascal Scimè.

Et notre journaliste va même plus loin sur la qualité du noyau à disposition : "Il y a trop de joueurs sous contrat. Anderlecht ne peut donc pas engager un top joueur."

Un avis partagé par Alex Teklak qui en rajoute également sur le style voulu par Kompany : "Franky Vercauteren n’est pas contre les principes de jeu de Guardiola. Mais tout dépend du matériel que tu as à ta disposition."

Aujourd’hui on est tombé dans une forme de mode de ce que fait Guardiola.

"Et puis aujourd’hui, je trouve que l’on est tombé dans une forme de mode de ce que fait Guardiola. Il faut se rendre compte que dans le football adulte, il faut avoir les joueurs à disposition. Pep était destiné à ça et à aller dans de grands clubs. Mais il n’y a pas de beau jeu et de mauvais jeu. Tous les footballs doivent être admis. Il faut juste s’adapter avec l’équipe que l’on a", continue Alex Teklak.

Et de poursuivre sur Pep Guardiola : "Il n’a pas fait que du bien au foot. C’est un génie en foot, attention, il faut le dire. Mais il faut reconnaître que parfois on n’a pas les moyens de pratiquer certains types de foot."

Du beau foot en tout cas, il n’y en a pas vraiment pour le moment du côté d’Anderlecht qui a tout de même enregistré le retour de Vincent Kompany dans son effectif. Un Kompany qui est important pour Alex Teklak, tant chez les mauves que chez les Diables Rouges : "Vincent, c’est un joueur exceptionnel. Tu ne peux pas gagner l’Euro sans Kompany, c’est impossible. A sa position, c’est le meilleur. Mais est-ce qu’il saura aller à l’Euro et relancer Anderlecht ? Roberto Martinez se pose la question et c’est un problème. Il y a tellement d’exemples avec les joueurs derrière qui font la différence dans les grands tournois. Et quand Vincent est à 100%, il n’y a pas plus fort que lui."