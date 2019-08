Teklak : "Je suis sûr que ça peut coller entre Lukaku et Conte"

Alex Teklak, observateur attentif du Calcio, estime que le duo Romelu Lukaku-Antonio Conte a tout pour s'entendre. L'attaquant et son nouvel entraîneur ont la lourde tâche de ramener l'Inter Milan vers les sommets.



Le projet d'Antonio Conte n'en est qu'à ses balbutiements. Débarqué début juin, le coach italien est face à un grand chantier. "On ne sait pas vraiment où va l'Inter. Ce club a transféré pas mal de joueurs et a fait venir un entraîneur avec une philosophie de jeu assez différente et qui n'est pas encore totalement implantée dans l'équipe. On va voir ce que cela va donner. L'Inter court après son histoire européenne et attend un trophée depuis pas mal d'années. Même si évidemment cela reste un grand club."



Big Rom tenait vraiment à travailler avec Antonio Conte. "Ils sont tous les deux très rigoureux et travailleurs. Je suis sûr que cela peut coller entre-eux. Conte est un entraîneur qui a fait ses preuves à la Juve et avec la sélection italienne. C'est un entraîneur assez rationnel, pragmatique et extrêmement pointilleux."



Après 8 saisons en Premier League, le Diable rouge va découvrir un nouveau championnat et va devoir s'adapter à un nouveau style de jeu. "Le championnat italien est attractif, ça reste une marque forte. Des clubs comme l'Inter, la Juve, Milan ou la Roma sont des marques encore très fortes et très porteuses quand on voit les tifosi qui suivent ces équipes-là. On peut considérer que c'est un pas en arrière au niveau de la compétition en tant que telle mais pas par rapport à l'image que dégage aujourd'hui l'Italie. Selon moi, c'est un championnat qui a redoré son blason ces dernières années".