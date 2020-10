Teklak après la défaite du Standard: "Montanier est un bon entraîneur, on lui manque un peu de respect"

Ce dimanche dans Complètement Foot, David Houdret, Pascal Scimè et Alex Teklak sont revenus sur la défaite du Standard de Liège sur le terrain de Saint-Trond (2-0). Ils ont notamment répondu aux critiques des supporters à l’égard de l’entraîneur rouche, Philippe Montanier.

"Il faut le reconnaître, c’était un très mauvais match" débute Alex Teklak. "Mais le problème, c’est cette 'culture de l’instant'. Après les matches face à Charleroi et Bruges, Montanier avait réussi sa saison. Deux matches plus tard on dit que non. Je pense que le problème qui va à chaque fois revenir dans la face de l’entraîneur, c’est évidemment le cas de Mehdi Carcela. Je trouve qu’il y a certaines circonstances dans lesquelles il serait amené à avoir un peu plus de temps de jeu. Mais je trouve quand même que, jusqu’à présent, hormis le couac ici, la saison du Standard est correcte. Il faut quand même rappeler que s’il l’emportait aujourd’hui, il était premier au classement."

Et Pascal Scimè d’ajouter : "je me souviens encore de Selim Amallah après le match contre Charleroi, qui disait 'on est prêt, on a un effectif pour jouer tous les trois jours'. Ils sont quand même un petit peu dans le dur pour le moment. Après, est-ce que le problème est physique ? Est-ce que le problème est dans les têtes ? Est-ce que le problème est tout simplement de largeur du noyau et de qualité de ceux de ce noyau ? […] Montanier a fait des choix. Ils se sont révélés infructueux. Je pense que sur un match comme ça, Mehdi Carcela aurait pu commencer. Est-ce qu’il n’aurait pas non plus fallu garder cette charnière Dussenne – Vanheusden, qui aurait quand même permis à Vanheusden de se projeter avec plus de facilité ? Peut-être que l’animation était erronée, mais c’est vrai qu’il y a des joueurs qui sont un peu dans le dur."

L’entraîneur du Standard est de plus en plus décrié par les supporters. Des critiques avec lesquelles Alex Teklak n’est pas d’accord. "Il n’y a pas que Montanier qui s’est cassé les dents à Saint-Trond ces dernières années. […] Il faut garder l’église au milieu du village et ne pas simplement dire 'Montanier est nul'. C’est faux. Ce n’est pas un mauvais entraîneur. Je trouve qu’on lui manque un petit peu de respect. C’est quand même un entraîneur qui a pas mal bourlingué, qui a réussi à faire des saisons brillantes, à la Real Sociedad notamment. C’est un visionnaire qui n’a pas peur de prendre des risques avec de jeunes joueurs. Il a de l’audace. Il faut le laisser travailler."