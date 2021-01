Teddy Chevalier de retour à Courtrai pour un troisième passage, il remplace Mboyo en partance pour Saint-Trond

Après un an et demi à Valenciennes, en Ligue 2 française, Teddy Chevalier est de retour à Courtrai. Le club belge l'a annoncé jeudi soir. L'attaquant français de 33 ans, qui entame son troisième passage chez les Kerels, a paraphé un contrat d'un an et demi.

Chevalier a déjà disputé la bagatelle de 170 rencontres avec Courtrai, marquant 53 buts et délivrant 36 passes décisives. Né à Denain dans le Nord, il a déjà joué pour plusieurs clubs français (FC Gueugnon, RC Lens, Valenciennes FC), belges (Boussu Dour, Zulte Waregem, Courtrai), néerlandais (RKC Waalwijk) et turc (Rizespor).

Si Courtrai pointe à la 8e place du championnat, l'équipe d'Yves Vanderhaeghe possède une différence de buts négative et un rendement offensif perfectible. Samedi, les Courtraisiens accueilleront Genk, 2e, au Stade des Éperons d'Or. Son arrivée s'explique par le très probable départ de Pelé Mboyo. L'ancien attaquant des Diables Rouges s'est vu proposer un contrat en or (2,5 saisons garanties) et devrait donc signer pour les Canaris.