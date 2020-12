Tchéquie, Biélorussie, Estonie : les "petits" adversaires des Diables laissent des bons souvenirs et un traumatisme

Les Diables rouges ont été versés dans le groupe E en vue d’une qualification pour la Coupe du monde 2022. Outre le pays de Galles, qui fera figure de concurrent des Belges pour la première place, la Belgique retrouvera trois autres pays sur son passage en vue du Qatar 2022. Il s’agit de la Tchéquie, de la Biélorussie et l’Estonie. Passage en revue de ces nations qui évoquent tantôt des bons souvenirs, tantôt de l’inconnu. LIRE AUSSI : Le rappel du règlement pour ces qualifications à la Coupe du monde 2022

La Tchéquie et le péno de Wilmots La Tchéquie laisse un excellent souvenir aux Diables. Celui d’un soir de novembre 2001 où un penalty provoqué par Gert Verheyen et converti par Marc Wilmots qualifiait les Diables pour la Coupe du monde 2002 en Corée du Sud et au Japon. Qualifiée une seule fois pour le tour final d’un mondial (en 2006 en Allemagne), la Tchéquie court derrière sa performance de 1996, lorsqu’ils avaient atteint la finale de l’Euro, battus par l’Allemagne d’Oliver Bierhoff. Depuis, les Karel Poborsky, Pavel Nedved, Milan Baros ou Petr Cech ont traversé l’histoire footballistique du pays avec des réussites (demi-finale de l’Euro 2004, quart de finale en 2012) et des échecs, comme le prouve l’absence de la nation lors des trois dernières coupes du monde. Aujourd’hui, les stars s’appellent Tomas Vaclik, Tomas Soucek ou Michael Krmencik, l’attaquant brugeois. Comprenez : pour les noms ronflants, on repassera, mais en revanche le collectif est bien là. L’équipe a obtenu sa qualification pour l’Euro 2020 en se payant le luxe de battre l’Angleterre à Prague (2-1). Son groupe à l’Euro est composé… des Anglais, de l’Ecosse et de la Croatie, et cela devrait agir comme révélateur du niveau de cette équipe. Le résumé de République tchèque-Belgique (0-1), 14 novembre 2001 (C-E. de Wasseige) - 14... Visionnez gratuitement les vidéos du programme Diables Rouges : Les Matchs en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

L’Estonie, le carton plein Six matchs, six victoires. Les affrontements face à l’Estonie ont systématiquement tourné à l’avantage des Diables. La dernière rencontre marquante a eu lieu en 2016 lorsque les Belges avaient ridiculisé leur opposant en leur infligeant un score de 8-1. Signalons que c’est lors du match retour en Estonie (victoire 0-2 et des Diables avec un short jaune…) que Radja Nainggolan a définitivement perdu crédit aux yeux de Roberto Martinez. Le jour du match, l’Anversois était arrivé en retard à la théorie et le sélectionneur ne le lui avait pas pardonné. Au pays d’Ott Tanak, on espère avant tout pouvoir exister dans ce groupe en prenant des points face à la Biélorussie, inconnue de nos services. Belgique - Estonie : 13 novembre 2016 (8-1) - Qualifications Russie 2018 - 13/11/2016 Les Diables Rouges, très en jambe, ont fait plaisir à leur public en s’imposant brillamment (8-1) ce dimanche soir face à l’Estonie lors de la 4ème journée des qualifications pour le Mondial 2018. Les hommes de Roberto Martinez poursuivent leur sans-faute dans cette poule H et comptent deux points d’avance sur la Grèce.

La Biélorussie, petite inconnue Fut une époque où un fan de football averti pouvait vous citer un joueur de biélorusse sans sourciller : Aleksandar Hleb par exemple, passé par le FC Barcelone et Arsenal. Un véritable biographe d’Anderlecht aurait pu y ajouter Sergey Krivets ou Vitali Rodionov, deux des bourreaux du Sporting avec le BATE Borisov, qui avaient privé les Mauves de Ligue des champions en 2008, pour l’un des échecs les plus terribles pour le club bruxellois en Ligue des champions. A l’époque, le BATE était la vitrine du football biélorusse, la majorité de l’équipe championne du pays se retrouvait d’ailleurs en équipe nationale une fois venues les trêves. Mais depuis la fin de l’époque dorée du BATE, c’est un peu le trou noir. L’équipe nationale ne s’est jamais qualifiée pour la phase finale d’un tournoi majeur et n’a pas réussi à s’illustrer face à des adversaires de valeur similaire en Nations League. Lors de la défunte édition, les Biélorusses avaient échoué derrière l’Albanie mais devant la Lituanie et le Kazakhstan. Anderlecht - BATE Borisov : 1-2 - Ligue des Champions 2008-2009 - Tour Préliminaire - 17/09/2020 Cette rencontre du 2e tour qualificatif de la ligue des Champions restera sans doute comme le plus gros traumatisme européen des Mauves ces dernières années. BATE Borisov était encore une équipe inconnue à l’époque et les Bruxellois pensaient ne faire qu’une bouchée du champion biélorusse. La génération Boussoufa, Gillet, Polak et consorts va s’en mordre les doigts. Défaite 1-2 à Bruxelles à l’aller avec une exclusion pour deux jaunes de Wasylewski. Au retour, impossible pour les hommes d’Ariel Jacobs de prendre le meilleur sur une équipe bien décidée à ne pas lâcher sa qualification. Anderlecht saute et n’ira même pas en Europa League cette année-là.