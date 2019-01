Sylla, Seck et Peeters, trois transferts en un jour pour un Zulte-Waregem très actif

Idrissa Sylla est de retour en Pro League au sein du club qui l'a révélé : Zulte-Waregem. Le Guinéen débarque en provenance des Queens Park Rangers et s'est lié pour 2,5 ans avec le Essevee.



Et le club flandrien n'en est pas resté là. Il a également bouclé les arrivées de Stef Peeters (Caen) et Ibrahima Seck (Genk). Les deux médians sont prêtés jusqu'au terme de la saison avec option d'achat. Ces trois renforts devraient rapidement rejoindre leurs nouveaux équipiers à San Pedro del Pinatar où le Essevee est en stage depuis ce samedi.



Sylla a déjà évolué au stade arc-en-ciel entre 2013 et 2015. Il avait disputé 63 rencontres et marqué 18 buts. L'attaquant a ensuite pris la direction d'Anderlecht où il ne s'est jamais vraiment imposé.



Stef Peeters (7 apparitions en Ligue 1) et Ibrahima Seck (20 matches mais seulement 769 minutes avec le Racing) ne constituaient pas des priorités dans leurs anciens clubs.



L'équipe de Francky Dury, plombée par un début de saison compliquée, navigue bas de classement. Les Flandriens sont 13es avec 6 points d'avance sur Lokeren, la lanterne rouge. Avec ces trois transferts, Zulte-Waregem indique clairement son ambition de quitter au plus vite la zone dangereuse.