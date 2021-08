Sven Kums : "Dans une carrière on ne vit pas beaucoup de matchs comme ça"

Ce dimanche après-midi, les Gantois sont sortis vainqueurs de la bataille des Flandres en écrasant le Club de Bruges 6 buts à 1. En après-match, Sven Kums est revenu sur cette impressionnante prestation.

"Dans une carrière il n’y a pas beaucoup de matchs comme ça je pense." Quelques minutes après la fin du match, le milieu de terrain de La Gantoise avait encore du mal à réaliser. "Aujourd’hui on a bien commencé le match. On a aussi eu un peu de réussite, nos deux premières occasions ont été converties, ça donne de la confiance. Quand tu fais autant d’efforts, ça fait du bien lorsque les occasions rentrent. Les dernières semaines on s’en est créées beaucoup mais ça ne rentrait pas, c’était compliqué."

Sur le terrain, l’entrejeu des Buffalos s’est distingué. Le trio formé par Kums, De Sart et Odjidja ne laissant que peu de place à des Balanta, Vormer et Vanaken en panne d’inspiration. "On s’entend bien aussi en dehors du terrain, Julien s’est très bien intégré et très rapidement. C’est un très bon joueur et on voit sur le terrain que ça marche bien entre nous. Et s’il faut on a toujours des autres bons joueurs qui sont prêts à entrer s’il faut. Bezus est montée au jeu et il a magnifiquement bien joué. On a beaucoup d’options."

"Laulau est de retour"

Et si les milieux de terrain on fait un bon match, ils ont été bien aidés par des attaquants qui n’ont pas oublié de conclure. "Tissoudali et Depoitre se trouvent bien, c’est beau à voir pour nous" ajoute Kums. "Quand on fait les efforts derrière eux, ça fait du bien lorsque devant ils se créent des occasions. On a tous vu que Laulau est de retour après des moments difficiles donc je suis content pour lui. Techniquement, c’est certains que Tarik est un des meilleurs avec qui j’ai joué à Gand."