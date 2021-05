Super League : Neuf frondeurs sanctionnés après accord avec l'UEFA

L’Union des associations européennes de football (UEFA) a annoncé vendredi toute une série de sanctions, notamment financières, à l’encontre de neuf des douze clubs à l’origine du projet avorté de Super Ligue, après un accord avec ces derniers qui reconnaissent "une erreur" et "s’excusent" auprès des supporters, des associations nationales, des clubs européens et de l’UEFA.

Ces neuf écuries, les plus promptes à s’être désolidarisées du projet de compétition privée dissidente de la Ligue des Champions, devront notamment renoncer à 5% des revenus qu’ils devaient obtenir lors des compétitions européennes pour une saison et feront tous un don de 15 millions d’euros "qui sera utilisé au profit des enfants, des jeunes et du football de base dans les communautés locales à travers l’Europe, y compris au Royaume-Uni".

Les neuf clubs concernés sont Arsenal, l’AC Milan, Chelsea, l’Atlético Madrid, l’Inter Milan, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham.

Le cas des trois autres clubs (Juventus Turin, Real Madrid, Barcelone), qui "refusent de renoncer" à la Super Ligue et risquent des sanctions plus lourdes, sera étudié prochainement par les instances disciplinaires de l’UEFA, précise l’instance.

Dans un communiqué, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin, explique que l’instance veut "clôturer ce chapitre et avancer dans un esprit positif".

"Les mesures annoncées sont importantes, mais aucune des sanctions ne sera conservées par l’UEFA. Elles sont toutes réinvesties dans la jeunesse et le football de base dans les communautés locales", souligne Ceferin. "Ces clubs ont reconnu leur erreur rapidement et ont pris des mesures pour démontrer leur contrition et leur engagement futur envers le football européen. On ne peut pas en dire autant des clubs qui restent impliqués dans la Super League et l’UEFA traitera le cas de ces clubs ultérieurement."