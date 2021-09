Super League : L’UEFA suspend la procédure contre Barcelone, le Real Madrid et la Juventus

L’Union européenne de football, l’UEFA, a annoncé lundi la suspension de la procédure à l’encontre des clubs initiateurs de la Super League, le projet de ligue fermée concurrente des compétitions de l’UEFA. L’instance d’appel indépendante de l’UEFA a déclaré lundi la procédure ouverte contre le FC Barcelone, la Juventus et le Real Madrid "nulle et non avenue, comme si la procédure n’avait jamais été ouverte", a indiqué l’UEFA.

Dans un communiqué, l’UEFA explique "prendre note de la lettre envoyée aujourd’hui par l’instance d’appel indépendante de l’UEFA dans laquelle la procédure disciplinaire qui avait été ouverte contre le FC Barcelone, la Juventus et le Real Madrid pour une violation potentielle du cadre juridique de l’UEFA en relation avec le projet de 'Super League' a été déclarée nulle et non avenue, sans aucun préjudice, comme si la procédure n’avait jamais été ouverte."