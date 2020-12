Super League : Anderlecht Women et Tessa Wullaert reçues 10 sur 10 à Zulte-Waregem

Super League : Anderlecht et Tessa Wullaert reçus 10 sur 10 à Zulte-Waregem - © THIERRY ROGE - BELGA

Plus

Anderlecht poursuit son implacable domination sur la Super League, le championnat belge féminin. Tessa Wullaert et ses équipières ont aligné un dixième succès en autant de rencontres face à Zulte-Waregem.



Le Essevee n’a pas pesé plus lourd que le Standard Fémina le week-end dernier et a été corrigé 5-0.

La Red Flame Tine de Caigny a lancé le Sporting vers une victoire facile dès la 14e minute. Il a ensuite fallu attendre la seconde mi-temps et un doublé de l’inévitable Tessa Wullaert (56e et 60e) pour voir les Mauves se mettre à l’abri. La dernière demi-heure a permis à Amber Maximus (75e) et, à nouveau, Tine De Caigny (78e) de fixer le score final.



Au classement, Anderlecht caracole en tête avec 30 points sur 30. Derrière, le gouffre est déjà béant. Le Standard, deuxième avec un match de moins, suit à 9 unités après seulement 10 journées. Ostende compte 18 unités. Le Club YLA est rejoint à la 3e place par Genk après sa défaite sévère contre le Racing (4-0).

La Red Flame Tine de Caigny a lancé le Sporting vers une victoire facile dès la 14e minute. Il ensuite fallu attendre la seconde mi-temps et un doublé de l’inévitable Tessa Wullaert (56e et 60e) pour voir les Mauves se mettre à l’abri. La dernière demi-heure a permis à Amber Maximus (75e) et, à nouveau, Tine De Caigny (78e) de fixer le score final.



Au classement, Anderlecht caracole en tête avec 30 points sur 30. Derrière, le gouffre est déjà béant. Le Standard, deuxième avec un match de moins, suit à 9 unités après seulement 10 journées. Ostende compte 18 unités. Le Club YLA est rejoint à la 3e place par Genk après sa défaite sévère contre le Racing (4-0).