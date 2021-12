Suivez La Tribune ce soir à 20h30 : débrief des débordements au Standard et de la 17e journée de Pro League

Comme chaque lundi, La Tribune sera en direct sur Tipik et sur Auvio pour décortiquer les événements footballistiques du week-end. Un week-end chargé : outre les victoires des trois premières équipes du classement (Union SG, FC Bruges et Antwerp) ou le limogeage de John van den Brom, ce sont évidemment les incidents de dimanche qui seront au centre des débats. Entre les débordements qui ont émaillé la fin de rencontre lors du derby anversois et le chaos intégral lors du choc wallon, les thèmes de discussions ne manqueront pas. Retrouvez donc Benjamin Deceuninck et toute son équipe de consultants à 20h30 sur Tipik ou sur Auvio.