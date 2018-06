Suivez Angleterre-Panama en direct vidéo (LIVE 14h)

La Coupe du Monde se poursuit! RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo le match Angleterre-Panama. Coup d'envoi de la rencontre à 14h.

L'Angleterre se présente face au Panama forte de son succès 2-1 sur la Tunisie. Une victoire difficile, arrachée dans les dernières minutes, mais qui a permis aux Anglais de bien démarrer la compétition. Le match contre Panama, battu 3-0 par la Belgique en ouverture, ne devrait pas - sur papier - poser trop de problèmes à la jeune équipe de Gareth Southgate. L'objectif des Anglais (et des Belges) est d'arriver au choc du 28 juin avec la qualification en poche. Le match aurait alors comme enjeu uniquement la première place du groupe. Cette place permettra d'affronter le deuxième du groupe G.



Au delà du ticket pour les 8es, c'est surtout la prestation des hommes de Gareth Southgate qui sera scrutée, dans l'optique de la si attendue "finale" du groupe G le 28 juin contre la Belgique. Les Diables Rouges ont déjà marqué huit buts en deux matches, dont quatre pour le seul joueur de Manchester United Lukaku, déjà en haut du classement des buteurs du Mondial aux côtés de CR7.

Le milieu Dele Alli, blessé à une cuisse, est très incertain, et pourrait bien être remplacé par Ruben Loftus-Cheek, 22 ans, que son entraîneur à Crystal Palace Roy Hodgson compare tout simplement à l'Allemand Michael Ballack: "Il a la puissance de Ballack, son rythme et sa force, c'est sûr. Mais il a peut-être plus de cordes à son arc".