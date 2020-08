Suite au CNS, la Pro League veut "un retour progressif du public dans le courant du mois de septembre"

Le CNS a communiqué les nouvelles mesures directrices pour le mois de septembre concernant la pandémie du Covid-19. L'un des points soulevés concerne directement les clubs professionnels et leurs supporters. En effet, à partir du mois de septembre, 400 personnes pourront se rassembler en extérieur en respectant les distances de sécurité, tout en précisant que le "port du masque restera obligatoire. Cela pourra être autorisé seulement si toutes les règles de sécurité sont respectées". Cela pourrait donc signifier un retour graduel du public dans le stade. Dans un tweet, la Pro League déclare ceci: "Le protocole "Matches avec public restreint" va immédiatement être adapté pour prendre en compte les annonces du Conseil national de sécurité de ce jour et pour rendre possible un retour progressif du public dans le courant du mois de septembre."