Suarez et Cavani réunis à l'Atlético de Madrid ? Les Uruguayens négocient

Coéquipiers avec l'Uruguay, pour la première fois réunis en club ? Suarez et Cavani négocient... - © MAURO PIMENTEL - AFP

Uruguay - Arabie Saoudite : Le Résumé du Match - Russie 2018 - Groupe A - 20/06/2018 La claque du match d’ouverture a laissé des traces, Juan Antonio Pizzi effectue quatre changements dont son gardien. Ces Faucons new look affichent un peu plus de consistance que face à la Russie. Avec sa rigueur défensive et son expérience, l’Uruguay se tient prêt à exploiter la moindre faille. Et elle ne tarde pas à venir.