Stromae fan du Standard et de Paul-José M'Poku?

"Stromae est un Rouche" a tweeté le Standard de Liège. Photo à l'appui, on voit le chanteur belge poser avec un maillot à son nom, et le numéro 40, celui de Paul-José M'Poku. Simple cadeau du Standard ou véritable admiration du club rouche de la part de Stromae, difficile à dire. Nul doute que cela fera sourire les supporters du club et peut-être un peu moins les autres... Mais par le passé, le joueur mettait tout le monde d'accord dans le pays. Il avait déjà été associé au football dans notre pays, mais à un échelon national. Sa chanson, "ta fête" avait été l'hymne officiel des Diables rouges en 2014.