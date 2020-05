Stop ou encore ? Mouscron joue son avenir devant la CBAS

Les supporters hurlus les plus paranos pensent même que cet "Excel bashing" serait téléguidé par des pouvoirs obscurs qui spéculent sur la disparition d’un club francophone situé à l’ouest de la Belgique… Une zone où les clubs pros sont nombreux et plutôt à l’étroit. Mais on s’éloigne du débat.

Il nous revient, par ailleurs, que les décideurs du matricule 216 nourrissent un optimisme non feint. Et ce malgré un contexte plutôt hostile. Ces derniers jours, plusieurs articles "anti-Mouscron", preuves accablantes à l’appui, sont sortis dans plusieurs quotidiens flamands. Une habitude qui se répète chaque année à la même date.

Et puis, il y a Mouscron qui excelle (sans mauvais jeu de mots) devant la CBAS . Ce mercredi, les Hurlus vont devoir défendre leur dossier pour la 5e fois devant la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport. Un record ! Par le passé, d’aucuns ont prédit une issue défavorable mais à chaque fois, à l’instar d’un spécialiste des penalties, l’ Excel a su garder son sang-froid pour prendre l’adversaire à contre-pied et empocher la mise ou si vous préférez, sa licence.

Deux volets d’importance égale ?

Le dossier mouscronnois comporte deux volets distincts.

Il nous revient que le premier, financier, semble avoir été réglé et assumé intégralement par l’actionnaire principal Pairoj Piempongsant qui s’est porté fort pour la somme de 3,2 millions d’euros. Un montant censé assurer la continuité financière du club auquel viendrait s’ajouter un budget de crise (revu nettement à la baisse) prévu pour la saison prochaine.

Mais il y a aussi, et surtout, le volet réglementaire. Et c’est peut-être là que tout va se jouer. L’influence (la présence ?) continue des agents de joueurs Zahavi et Rautenberg en 2017 et 2018, pose problème. Soit après l’interdiction de la présence des agents au sein d’un club de foot. Comme le soutient la Commission des Licences, des déclarations sur l’honneur sur le sujet semblent avoir été mensongères.

Comme nous vous le révélions, des preuves de la présence des agents de joueurs au sein du club hennuyer ont été fournies par des mails dans le jugement du tribunal de l’entreprise de Tournai, après une plainte pour une facture impayée de Jean-Luc Gripond. D’autres documents accablants sur le même thème auraient également été transmis par le parquet fédéral qui chapeaute l’enquête du juge Michel Claise sur le dossier mouscronnois.

Reste à savoir si la CBAS jugera ces éléments à charge suffisamment lourds pour priver l’Excel de licence.

En 2016, les Mouscronnois semblaient très, très mal embarqués avant de finalement obtenir le premier sésame. Dans le cas présent, la crise due au Coronavirus et la continuité financière assurée pourraient faire pencher positivement la balance.

Le club hennuyer est à un tournant de son histoire et devra se montrer plus convaincant que jamais. Car à force de jouer avec le feu, il arrive que l’on finisse par se brûler.