Steven Gerrard, être champion avec les Rangers pour enfin effacer ses démons du passé

27 avril 2014. Anfield est bouillant, plein comme un œuf et prêt à exploser. “We are gonna win the League” s’époumonent à l’unisson les impatients supporters. Et de fait, à l’aube de disputer la 36e et antépénultième journée de Premier League, Liverpool est leader et rêve d’un chimérique titre qui lui échappe depuis 1990.

1990, une éternité. Et pourtant, à ce moment-là, les Reds n’y pensent pas. Ou ne veulent pas y penser. Forts de leur onze victoires consécutives, ils accueillent Chelsea emplis de certitudes. Un succès face aux Blues et le titre serait quasiment assuré.

Le début de match est probant. Face à un Chelsea mourinhesque et ultra regroupé, Captain’Gerrard confisque le cuir et fait tourner la boutique. L’intérimaire gardien des Blues, Mark Schwarzer n’est pas mis en danger mais cela importe peu aux Reds, qui ont appris à se montrer patients au fil des semaines.

Pourtant, au gré des minutes, Chelsea sort de son nid. Les incartades sont timides mais ont le mérite d’exister. Le marquoir affiche la 45e minute. Les supporters, peut-être conscients que le match tourne, invitent bruyamment l’arbitre à siffler l’entracte. Et là… sur un ballon anodin distillé latéralement par Sakho, Gerrard rate son contrôle et glisse. Héros d’un soir, Demba Ba fructifie l’offrande et s’en va tromper Simon Mignolet. 0-1 et un silence de mort dans Anfield.

Liverpool ne s’en remettra jamais, K.O debout, poignardé par l’une des rarissimes erreurs en carrière de son capitaine. Le score final, 0-2 est anecdotique. Les trois points perdus par Liverpool et Gerrard ce jour-là le sont beaucoup moins. Ils permettent à City de repasser devant au finish pour s’adjuger un titre inespéré.