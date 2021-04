Steven Defour annonce la fin de sa carrière à l’issue de la saison

Steven Defour a annoncé sur Twitter qu’il mettait un terme à sa carrière à la fin de la saison. Il lui reste donc deux… ou huit matchs à jouer avant de raccrocher les crampons.

"Ça y est, à la fin de la saison j’ai décidé de raccrocher mes crampons. La douleur physique ressentie quotidiennement a rendu impossible de prester au niveau que j’attends de moi-même. Et le mental nécessaire pour continuer à revenir après mes nombreuses blessures n’est plus là. Le choix est donc facile. Je tiens à remercier tous les gens qui m’ont aidé pendant ma carrière. En tant que petit garçon, je rêvais de jouer dans des stades remplis avec des milliers de gens. Merci pour tous ces moments et à bientôt", a déclaré le milieu de terrain.