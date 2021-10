L'ancien arbitre a d'abord évoqué les interruptions de rencontres survenues suite à des jets d’objets en tout genre sur le terrain. "La procédure est peut-être plus claire qu’avant. Les arbitres ont des directives et restent vraiment dans les rails. Par contre, il y a quelque chose qui m’interpelle vraiment. On pourrait avoir une équipe ou des supporters d’une équipe qui provoquent un arrêt de jeu à un moment donné. Puis cette équipe vient à mener au score et les supporters de l’autre équipe font de même. Et on pourrait arriver à un match arrêté totalement. Et là, c’est un questionnement au niveau de la procédure et de la responsabilité. Déterminer après coup sur le tapis vert qui est responsable de tout ça, c’est parfois plus compliqué. Ensuite, avec les moyens technologiques que l’on a actuellement, je me pose toujours la question de savoir pourquoi on n’a pas encore identifié ces quelques supporters. Qu’on laisse les stades aux gens qui font la fête et qui viennent voir du foot, et qu’on bannisse ces gens des stades et qu’on puisse enfin profiter du spectacle que les joueurs nous donnent."