Stéphane Breda : "La première mi-temps d'Anderlecht était décousue en termes d'arbitrage et... Ce dimanche soir dans "Complètement Foot" avec David Houdret, Pascal Scime et Nordin Jbari, notre consultant arbitrage, Stéphane Breda, est revenu notamment sur la carte rouge de Ronald Vargas, sur le but annulé de Genk et sur la carte rouge non donnée à Kayembe.