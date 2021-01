Stefano Denswil de retour au FC Bruges, les Brugeois raffolent décidément des Pays-Bas

Le défenseur néerlandais Stefano Denswil est prêté au Club de Bruges par le club italien de Bologne jusqu’à la fin de la saison. Les champions en titre l’ont annoncé jeudi alors que les discussions courent depuis plusieurs jours.

Denswil, 27 ans, a été un pilier de la défense des Gazelles entre 2015 et 2019. Double champion de Belgique et vainqueur de la Coupe avec les Brugeois, le défenseur central gaucher a déjà disputé 177 matches pour les Blauw en Zwart avant de rejoindre l’Italie lors du mercato estival 2019. Il avait à l’époque signé pour un montant important : 6,5 millions d’euros. Cette saison à Bologne, il n’a disputé que 112 minutes en Serie A, réparties sur cinq rencontres. Passé professionnel à l’Ajax Amsterdam en 2012, il avait rejoint la Venise du Nord cinq trois ans plus tard. Gaucher bien connu des pelouses du championnat belge, il revient pour concurrencer Simon Deli, qui connaît un creux depuis le début de la saison.

Ce transfert réaffirme l’appétit du duo Verhaeghe – Mannaert pour les joueurs néerlandais. Après le récent transfert de Bas Dost, la venue en début de saison de Noa Lang et la présence de l’inusable Ruud Vormer, voilà donc un Batave de retour dans l’équipe.

Le FC Bruges de Philippe Clement est l’actuel leader de D1A. Après 19 journées, il compte un point de plus que Genk. Dimanche, les Brugeois se rendront à Saint-Trond.