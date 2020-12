Standard - St-Trond : Carcela et Muleka titulaires, échec interdit pour les "Rouches" (direct commenté)

Ce samedi soir, en guise de digestif post-Noël, les joueurs du Standard seront à pied d'oeuvre dans un duel contre St-Trond qui hume bon le derby. Si la rencontre de la semaine dernière et la défaite contre Mouscron n'ont pas scellé le sort du coach français Philippe Montanier, le Standard n'a plus le droit à l'erreur.



Pour ce match éminemment important, Mehdi Carcela est titulaire pour la première fois en championnat depuis le 17 octobre. Jackson Muleka est aussi de retour. Nicolas Raskin débute lui sur le banc. Le STVV récupère lui Asamoah et Garcia.

Des Liégeois sous pression

Toujours privés de leur capitaine Zinho Vanheusden, les Rouches ne pourront pas non plus compter sur Obbi Oularé, touché dans la dernière rencontre face à Mouscron. Le Standard a urgemment besoin d'une victoire puisqu'il n'a plus savouré un succès en championnat depuis les trois points engrangés à domicile contre Ostende le 1e novembre dernier.

De plus, il est inenvisageable pour les troupes de Philippe Montanier d'enregistrer une 4e défaite de rang après les échecs contre Gand, Courtrai et Mouscron. La pression mise par les supporters sur le groupe et surtout sur le coach français est maximale.

Dans ce marasme chiffré actuel, un élément doit permettre aux sympathisants liégeois de garder le moral. Avec 25 points et une 9e place au classement général, le Standard n'a "que" 4 unités de retard sur le dernier qualifié pour les playoffs. Mais, plus question de traîner en chemin.