Standard : Les Ultras Inferno exigent le départ de Venanzi et de Grosjean

Le choc wallon entre le Standard et Charleroi de ce dimanche continue à déchaîner les passions. Excédés par l’humiliation subie face au rival carolo (0-3) et les mauvais résultats récurrents, des supporters liégeois ont interrompu la rencontre en lançant des fumigènes sur la pelouse, avant de monter sur le terrain. Les dirigeants des Rouches ont décidé d’agir rapidement en prenant des mesures fortes. Ce mardi matin les Ultras ont réagi en demandant le boycott du public et le départ de la direction du club.

À la suite des incidents provoqués dimanche par les supporters liégeois, Standard-Charleroi (0-3) a été arrêté à la 88e minute par l’arbitre NIcolas Laforge. En conséquence, le Standard a décidé lundi de fermer jusqu’à nouvel ordre une partie des tribunes (1er étage de la tribune 3 (D3, E3, F3) et 1er étage de la tribune 4 (E4) ) et d’arrêter la vente de tickets pour ses matchs à domicile.

Des mesures qui n’ont visiblement pas arrangé les choses. "Au-delà d’un match, c’est tout un club qui sombre. Cela fait des semaines… Des mois… Des années que la patience de tous les supporters rouches sont mises à rude épreuve. Nous sommes aujourd’hui à un point de non-retour !!!", peut-on lire dans le communiqué des Ultras.

"Nous nous adressons donc aux dirigeants M. Venanzi et M. Grosjean : Vous avez eu votre chance ! Il est temps de prendre vos responsabilités et ce pour le bien du club. […] Vous êtes le principal problème du Standard ! […] Encore une fois votre décision de fermer les premiers étages de la T3 et de la T4 démontre une rapidité étonnante à punir vos supporters plutôt que de communiquer à bon escient ou de prendre de bonnes décisions pour la gestion du club. […] Dès aujourd’hui, le dialogue est rompu ! […] Nous appelons tous les supporters qui ne sont plus d’accord avec la gestion du club à montrer leur mécontentement en boycottant les prochains matches tant que nous serons interdits. Nous attendons donc : une communication claire pour l’ensemble des supporters, la démission immédiate de notre pseudo-directeur général M. Grosjean, un éclaircissement sur les investisseurs annoncés, que M. Venanzi passe la main pour le bien du club."