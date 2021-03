Standard - FC Bruges : Lang, Vanaken et Clement de retour en Coupe de Belgique

FC Bruges - Dynamo Kiev : 0-1 - Europa League 2021 - 16ème de Finale Retour - 25/02/2021 Que c’est cruel pour Bruges ! Dans une bonne position après le partage du match aller (1-1), les Brugeois sont passés à quelques minutes d’une qualification méritée mais ont été surpris en toute fin de match sur un but opportuniste de Buyalskyy (0-1). Même décimés par l’absence de plusieurs cadres (Lang, Vanake, Rits, De Ketelaere), les Blauw&Zwart ont fait mieux que tenir tête à Kiev et auraient pu (dû) briguer une qualification. Mais ils ont péché par manque de réalisme, d'audace ou de folie, peut-être. L’aventure s’arrête donc là pour Bruges. Beaucoup trop tôt, aurait-on envie d’ajouter. Il n'y a plus de club belge sur la scène européenne. Et à ce stade, alors qu'on disputera à peine les 8e de finale, c'est franchement décevant.