Standard - Charleroi : les chiffres d'avant-match plaident en faveur des Liégeois

Le Standard et Charleroi se retrouvent dimanche à 18h15 pour un choc wallon très attendu. Les Rouches de Mbaye Leye ont retrouvé une dynamique positive, alors que Charleroi continue de glisser dans le classement après un début de saison tonitruant. Analyse des chiffres qui vont dicter l'histoire de cette rencontre à l'importance capitale dans la lutte pour le top 4. ►►► À lire aussi : Mbaye Leye : "Entre Charleroi et le Standard, c'est du 50-50"

La forme du moment : avantage Standard

Le Standard de Mbaye Leye a engrangé 9 points sur 9. Le coach liégeois a ramené les résultats dans une équipe qui s'était complètement perdue en chemin sous Philippe Montanier. 9 points sur 9, des victoires contre le Cercle de Bruges, Waasland-Beveren et surtout Malines. C'est lors de cette dernière sortie que les Liégeois ont marqué les esprits : victoire 0-4 en résistant d'abord à Malines avant de dérouler. Charleroi est à la peine dans ce tournant de l'année 2021. Zéro point sur douze lors des dernières sorties avec zéro but inscrit lors des deux dernières rencontres. Les Zèbres s'étaient ressaisi fin décembre via trois victoires consécutives mais sont retombés dans leur travers. Si l'on outrepasse le 18 sur 18 historique des Zèbres en début de saison et qu'on ne garde que la suite de leur bilan comptable, les Zèbres comptent 15 points sur 48. Résultat : ils pointent à la septième place du classement, un petit point derrière... le Standard.

L'attaque : avantage Charleroi

En panne depuis plusieurs matchs, le duo Rezaei - Nicholson avait pourtant fait des dégâts cette saison.

Charleroi et le Standard ont eu des difficultés récurrentes à marquer cette saison. Les deux équipes respectivement à la 9e (32 buts) et la 12e position (30 buts). Petit avantage carolo qui peut compter sur deux buteurs avérés cette saison - Nicholson et Rezaei comptent chacun 7 buts-, alors que le Standard doit encore faire éclore son attaquant, Joao Klauss, n'a que deux (bouts de) rencontres dans les pattes.

La défense : avantage Standard

Raskin et Balikwisha ont été buteurs au match aller.

Des vertus que l'on garde de Philippe Montanier, l'organisation défensive reste la principale. Et malgré le trou d'air vertigineux des Rouches qui a mené à l'éviction du tacticien français, le Standard a paradoxalement concédé très peu. C'est toujours la deuxième défense du pays (22 buts pris), loin derrière le FC Bruges certes (14), mais tout de même. Pour une défense qui a perdu son patron Zinho Vanheusden sur blessure, cela reste remarquable. Avec ses 29 buts concédés, Charleroi occupe la sixième place du classement.

Les confrontations récentes : avantage Standard

Jelle Van Damme, en 2015.

Si les chocs wallons entre Charleroi et le Standard ont souvent accouché d'une souris (quatre 0-0 sur les dix dernières confrontations...), le Standard a tenu 13 rencontres sans être battu avant janvier dernier et une défaite 2-0 au Stade du Pays de Charleroi. Autant dire que sur l'histoire récente et moins récente, c'est bien les Liégeois qui tirent leur épingle du jeu. Même si les courbes récentes des deux équipes présentent un large avantage pour les Rouches, un Standard - Charleroi n'a pas d'autre pareil en championnat et ce match pourrait avoir le don de mettre les Liégeois sur orbite, comme de remettre les Zèbres sur les rails.