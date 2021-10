Standard : ce que je ne comprends pas ou qui me choque

Dans la déroute du Standard vendredi soir à Malines, il y a beaucoup de choses qui me restent en travers de la gorge, parce que je ne les comprends pas ou qu’elles me choquent. D’accord c’est facile de lister des questions sans esquisser les réponses, mais je ne les ai pas.

La composition d’équipe en défense.

Sur les 5 défenseurs alignés, quatre sont des "pieds tendres" (sans connotation péjorative bien sûr !) : Nathan Ngoy (18), Hugo Siquet (19), Ameen Al-Dakhil (19), Niels Nkounkou (20). OK il y a aussi Nicolas Gavory, mais ça reste une ligne arrière inexpérimentée, sans automatismes, alignée à l’extérieur, face à une équipe en forme (6 points sur 6) et portée par un public très chaud, alors que le Standard est en crise. La politique "Jeunes" c’est bien, mais on se demande si Noé Dussenne ne serait pas utile pour les encadrer. Et si ce "blé qui lève" (et qui doit au plus vite alimenter la trésorerie du club) est de suite couché par la tempête des défaites à répétition, il ne rapportera rien.

Le cas Amallah.

Sélim Amallah a été décevant, et remplacé à la pause. OK. Mais si depuis le début de saison l’International marocain ne répond pas aux attentes, ni dans son apport footballistique ni comme leader des jeunes, c’est que sa situation a été mal gérée. Si on y ajoute les "cas" de Mehdi Carcela et de Maxime Lestienne, ça fait un peu "grand gâchis", et ça concerne des cadres aguerris. Depuis des années la Direction des Rouches prétend faire le ménage et écarter les joueurs qui ne mouillent pas suffisamment le maillot, mais ceux qui les remplacent finissent par se retrouver dans la même situation quelques mois/années plus tard. Bizarre !

Les supporters montent sur le terrain et s’en prennent aux joueurs.

La scène est surréaliste : juste avant la reprise, 4 fans rejoignent les joueurs à l’échauffement, les invectivent, les bousculent même. Le SLO du Standard (l’Agent de liaison avec les supporters, Quentin Gilbert) les accompagne depuis la tribune. L’action avait été concertée, les quatre sont des représentants de groupes d’animation, le SLO a pensé qu’il valait mieux laisser monter quelques "leaders" que des dizaines de gars en colère (Ils étaient 750 en tribune visiteurs).

Mais que personne n’intervienne pour empêcher certains (dont un qui doit faire 2 mètres et 110 kg) d’attraper des joueurs par la vareuse (Samuel Bastien notamment), de les menacer ou de les bousculer, ça, je ne comprends pas, et ça me choque. De même, les quatre "Trublions" ont pu rejoindre leur place en tribune sans être aucunement inquiétés. Pour info, les stewards du Standard sont sous l’autorité du responsable local de la Sécurité, ils n’interviennent qu’à sa demande. Les stewards présents autour des joueurs étaient malinois. Et la police locale a préféré ne pas risquer de jeter de l’huile sur le feu et a surveillé la situation sans plus. La police a identifié les fauteurs de troubles, elle dressera procès-verbal, et des sanctions tomberont.

Les déclarations de Mbaye Leye et Arnaud Bodart après le match.

"Si les supporters n’étaient pas montés sur la pelouse, on aurait peut-être pris 6-1. Il a fallu qu’ils viennent pour voir une réaction". Quand le coach du Standard attribue le mérite de la rébellion de son équipe en 2e période aux supporters qui sont venus les haranguer à la reprise, je tombe des nues. D’abord j’espère que c’est surtout son discours dans le vestiaire qui les a boostés ? Ensuite, dire cela, c’est véritablement pousser les fans à reproduire ce genre de comportements dès qu’ils le jugeront nécessaire. Pour rappel, l’arbitre a décidé d’une 2e interruption (10'), et le Standard écope d’une amende de 25.000 euros.

Et quand Arnaud Bodart dit "comprendre les supporters qui payent pour voir leur club de cœur et ne vivent, pour certains, que pour lui", je salue sa générosité, son attachement au maillot et son respect pour les fans du Matricule 16, mais je trouve aussi qu’en tant que Capitaine, il doit veiller à ce que le respect aille dans les deux sens. Les insultes, menaces, et surtout les agressions physiques (même légères) envers les joueurs sont TOUJOURS condamnables.

L’étonnant face-à-face de fin de match.

Humiliés, perdus, tristes, mais poussés par Gavory notamment, les Standardmen se présentent devant leurs "supporters". Pour l’essentiel ils ne reçoivent que quolibets, grimaces et gestes de colère. Ils devaient s’y attendre, mais puisque la semaine dernière il leur avait été reproché de ne pas s’être présentés après la défaire contre St-Trond, ils viennent, conscients qu’ils sont coupables, mais de bonne volonté, et que les fans méritent mieux. Etonnant, le face-à-face se prolonge durant de longues minutes. Il y a aussi des encouragements, des accolades, des selfies, des maillots offerts. La haine et l’amour alternent. On est totalement dans l’émotionnel et l’irrationnel. Et lorsqu’ils rentrent au vestiaire, les hommes de Leye sont déboussolés.

Que veut dire Mbaye Leye quand il demande "un homme fort" au Standard ?

"Depuis des années, ce club a besoin de quelqu’un qui fait peur. Moi j’en ai marre d’être le méchant".

Là aussi, une sortie qui interpelle. Ce n’est pas une annonce de démission, non. D’après nos infos (et pas Leye lui-même !), c’est un "vrai" Directeur sportif que l’entraîneur appelle de ses vœux. Quelqu’un qui, au-dessus de lui, incarne à la fois l’autorité, la compétence, le leadership… Un Vincent Mannaert ou un Michel Louwagie par exemple, pour ne citer qu’eux. Ce que ni Axel Lawarée, Olivier Renard, Benjamin Nicaise, ni même Michel Preud’homme (pour d’autres raisons) n’ont incarné.

Sera-t-il entendu ? Sera-t-il encore là ? C’est Bruno Venanzi qui détient les réponses.