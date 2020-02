Standard-Antwerp : Sinan Bolat et Arnaud Bodart, d'un chouchou à un autre

Standard-Antwerp est toujours un match particulier. Une ambiance électrique, un match rugueux, des provocations... Sur le terrain, il y a aussi plusieurs joueurs fort appréciés des supporters liégeois. Ce sera le cas d'un ancien et d'un actuel de la maison "rouche", chacun à un bout du terrain: Sinan Bolat et Arnaud Bodart, ancien et nouveau gardien du Standard.

Sinan Bolat a beau avoir changé de club et défendre désormais les filets de l'Antwerp, il a gravé un souvenir bien particulier dans la tête des supporters liégeois: le 9 décembre 2009, le gardien turc marquait un but d'anthologie en Ligue des Champions, dans les arrêts de jeu de la rencontre du Standard face à l'AZ Alkmaar. De la tête, Bolat propulsait à la fois le ballon dans la cage adverse et le Standard en repêchage en EuropaLeague (frissons garantis à l'écoute du commentaire radio de l'époque). Bolat a aussi remporté une fois le championnat et la Coupe de Belgique, lors de son passage dans les buts liégeois, et son style, son caractère, son niveau de jeu du gardien sont restés appréciés à Sclessin. Au point qu'il a parfois été cité pour un retour au Standard, sans jamais que cela ne se concrétise.

Bodart, le nouveau chouchou

A l'autre bout du terrain : Arnaud Bodart. Du haut de ses 21 ans, il a totalement pris ses marques cette saison, presque 40 ans après les débuts de son oncle Gilbert dans le but liégeois. Arnaud Bodart s'est fait un prénom, au point d'être régulièrement élu homme du match, weekend après weekend. Le tout grâce à ses performances, mais aussi avec son style engagé et surtout son sens du collectif : "Je veux aider l'équipe, c'est la première chose", rappelle Bodart. "On le sait tous: [le Standard] c'est mon club, [Liège] c'est ma ville. Je pense au collectif. On est positif, ambitieux. Et personnellement je donne chaque fois le meilleur de moi-même pour aider l'équipe."

Sur le plan chiffré, la moyenne de buts encaissés actuellement par Bodart se rapproche de celle de Bolat "période Standard": 38 buts pris en 32 matches pour le Belge, 136 buts pris en 131 matches (pour un but marqué !) pour le Turc, soit pour les deux gardiens une moyenne d'un peu plus d'un but par match. 7 "cleansheets" pour Bodart, 45 pour Bodart: là aussi la comparaison reste assez équilibrée.

Pour la comparaison à l'applaudimètre, ce sera lors de l'entrée des joueurs et l'annonce de leur nom, avant ce match Standard-Antwerp.