Le Clasico interrompu à cause des fumigènes !

On joue la 8e minute du Clasico et l'arbitre vient tout juste d'annuler un but à Alen Halilovic quand des fumigènes provenant du secteur des supporters anderlechtois atterrissent sur la pelouse.

L'arbitre M. Lambrechts a tout de suite interrompu la rencontre pour permettre aux stewards de dégager la pelouse. Une opération qui a pris plusieurs minutes tandis que Sven Kums se chargeait de calmer ses supporters.

Le capitaine des Mauves ne s'est pas montré particulièrement convaincant vu que quelques minutes plus tard - après le but de Marin - de nouveaux jets ont été constatés. M. Lambrechts n'a pas eu le choix que de renvoyer les 22 acteurs au vestiaire.