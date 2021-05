Sport amateur : votre club a des difficultés financières ? "Support your club" vous propose son aide

La crise sanitaire et financière, qui touche le monde depuis plus d’un an, a eu des répercussions catastrophiques sur le sport amateur. Presque totalement à l’arrêt depuis l’arrivée du Coronavirus dans nos vies, les clubs ont beaucoup de mal à boucler les fins de mois. Leurs frais fixes sont toujours bien là, sans la moindre rentrée d’argent. Différentes primes ont été octroyées pour tenter de sauver les meubles mais cela ne suffit pas partout.

C’est là que le projet "Support your club" intervient. "'Support your club' vient en aide au monde sportif amateur en associant des campagnes de Crowdfunding adaptées aux clubs et du don défiscalisé." Chaque club amateur va donc avoir la possibilité de créer une campagne de financement participatif en ligne grâce à Crowd’in, un site spécialisé qui les accompagnera avant et pendant la campagne. Les citoyens seront donc mis à contribution, sous forme de dons. Soit des dons à destination d’un club précis, soit des dons plus généraux pour permettre de compléter les crowdfundings. Les donateurs recevront des petites contreparties, comme des tickets boissons, une invitation à un barbecue de fin d’année, un ticket pour un match… Les objectifs seront fixés à des montants entre 500€ à 15.000€ environ et les campagnes devront atteindre l’objectif total pour recevoir l’argent.

Des visages bien connus du sport belge prêtent leur visage à l’action, ambassadeurs des valeurs du sport amateur par lequel ils sont tous passés. Jill Boon, Aline Zeler, Mbo Mpenza, Thomas Chatelle, Steve Darcis, Tia Hellebaut et bien d’autres encore portent le projet.

"Le sport amateur pour moi c’est la base. Sans sport amateur il n’y a pas de sport élite", commence l’ancien Diable rouge. "Pour moi c’était une obligation d’aider. Quand on me l’a proposé, je n’ai même pas réfléchi, j’ai dit oui tout de suite. Je sais ce qu’est un club amateur, je sais qu’ils vivent dans une période compliquée. C’est déjà difficile habituellement mais avec le Covid ils ont reçu un gros coup sur la tête."

Sans vouloir être fataliste, Mbo craint malgré tout pour l’avenir des clubs. "Ça va être compliqué, mais en tant que sportifs, s’ils n’abandonnent pas on pourra tenter de les aider du mieux qu’on peut. Ils ne doivent surtout pas abandonner parce que quand un club lâche, c’est tout un écosystème qui s’écroule. Ça priverait des enfants, des ados, des adultes de leur sport. Or celui-ci est vraiment important dans la vie de tous les jours."

Tous les clubs amateurs du pays recevront l’invitation pour participer à l’action par leur fédération respective. Ils recevront un "package" de formation de la plateforme de crowdfunding dans les semaines à venir. Testée par les clubs membres de l’ACFF depuis le 10 mai, l'action sera étendue aux autres sports dès le premier juin.