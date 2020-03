Sport amateur : Des entraînements de football pour enfants en vidéos

Il y a quelques jours, la rédaction des sports de la RTBF lançait un appel à témoignages (via l’adresse mail : sportamateur@rtbf.be) issus du sport amateur. Là aussi les annulations se sont enchaînées et le sport amateur est tout autant (si pas plus ?) remis en question.

Au FC Arlon, comme partout ailleurs en Belgique, le club de football est à l'arrêt. Plus d'entraînements et plus de matches le week-end pour les équipes d'âges. Pour poursuivre une certaine forme d'entraînement tout en respectant les mesures de lutte contre le coronavirus, un entraîneur a eu une idée. "Je réfléchissais à quelque chose pendant une sortie de jogging", raconte Sébastien Faraon, coach des enfants de 8 et 9 ans au FC Arlon. "Je voulais trouver un moyen de garder les enfants actifs et je me suis dit : si les cours d'université peuvent se donner à distance, je pourrais très bien me filmer et proposer des exercices individuels d'entrainement. Je vais filmer ces entraînements avec mes enfants et puis proposer les vidéos sur le groupe Whatsapp avec les parents. Comme tout le monde n'a pas de matériel foot chez lui, je remplace les cônes par des jouets d'enfants, etc. Puis je me suis dit que d'autres enfants pourraient profiter de ce concept, du coup j'ai choisi de partager ça pour tout le monde, en public, sur YouTube".