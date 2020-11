Sondage : Quels seront les 11 Diables rouges au coup d'envoi face au Danemark ?

Ce mercredi 18 novembre, la Belgique reçoit le Danemark pour son dernier match du Groupe 2 de la Ligue des Nations. Après la victoire contre l’Angleterre, les Diables rouges n’ont plus besoin que d’un partage pour assurer leur première place et la qualification pour le Final Four. Ce sera également le dernier match de cette année particulière pour notre équipe nationale.

RTBF. be/sport vous propose de vous mettre dans la peau du coach fédéral Roberto Martinez et de partager votre équipe idéale face aux Danois. A vous de jouer !