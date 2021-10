Solskjaer, Pirlo, Lampard, Henry : le cauchemar de ces légendes devenues parias dans leur club de cœur

Un Solskjaer qui semblait lui aussi à côté de ses pompes après le coup de sifflet final. Absent, vagabondant presque machinalement le long de sa ligne pour féliciter les vainqueurs du jour. "Mon pire jour en tant que coach de Manchester United" confiera-t-il, l'air déconfit, quelques minutes plus tard à l'interview. Peut-être sentait-il, comme beaucoup de gens, que cette déroute allait, sans doute, lui coûter sa place. Zinédine Zidane et Antonio Conte seraient d'ailleurs déjà en pole position pour lui succéder.

Le cliché a fait le tour de la toile, devenant très vite le triste symbole de la déroute de Manchester United à domicile contre Liverpool (0-5). L’image en question, c’est celle d’un Sir Alex Ferguson complètement abattu en tribunes, la moue dubitative et le regard désabusé après le 4e but de Liverpool dimanche. Lui la légende du coaching mancunienne, d’ordinaire presque imperturbable, qui assiste de loin, au naufrage de l’un de ses successeurs, Ole Gunnar Solskjaer.

Ole Gunnar Solskjaer, coach de Manchester United. © AFP or licensors

Solskjaer évincé, c’est un peu la chronique d’une mort annoncée. Déjà conspué la saison dernière, le Norvégien avait été prolongé cet été, suscitant l’ire de certains supporters mancuniens. Le noyau renforcé à coup de millions (Ronaldo, Sancho, Varane), Solskjaer devait donc jongler avec la colossale et grandissante pression qui planait sur ses épaules. Et si les Red Devils ont plutôt bien entamé la saison (13/15) les choses se sont gâtées. Et fort logiquement, le système Solskjaer a vite été repointé du doigt. Et s’il est, pour l’instant, encore officiellement à la barre des Mancuniens, on doute que les dirigeants laissent passer un tel outrage, a fortiori face à un adversaire direct comme Liverpool.

A contrecœur, Manchester United pourrait donc se résoudre à remercier (dans tous les sens du terme) son ancien chouchou… subitement devenu persona non grata. Rappelons que Solskjaer joueur, c’était 11 ans à Manchester United. Plus de 350 matches disputés avec les Mancuniens. Une Champions League (et laquelle !) et cinq Premier League remportées. Malheureusement pour lui, son aura n’aura pas suffi face à l’impératif des résultats sportifs inhérent au métier de coach.