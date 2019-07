Sofiane Hanni poursuit sa carrière au Qatar

Sofiane Hanni va poursuivre sa carrière au Qatar. L'ancien Anderlechtois quitte le Spartak Moscou pour le club d'Al-Gharafa, où il aura pour coéquipier le Néerlandais Wesley Sneijder.

Sofiane Hanni, 28 ans, a joué quatre ans en Belgique. Le médian algérien a évolué deux ans à Malines, avant de passer à Anderlecht. En un an et demi au Parc Astrid, Hanni, champion de Belgique en 2017, a inscrit 23 buts et donné 25 assists en 86 matches.

Hanni, élu Footballeur Pro de l'année, Lion belge et Soulier d'Ebène en 2016, a quitté le RSCA pour le Spartak Moscou pour 8 millions d'euros en janvier 2018. Il a joué 38 matches (6 buts et 8 assists) avec le club moscovite.