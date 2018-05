Siquet: "La déception est là mais on peut être fier des joueurs"

La Belgique s’est inclinée ce jeudi après-midi face à l'Italie (2-1) en demi-finale du championnat d’Europe des moins de 17 ans à Rotherham en Angleterre. La belle aventure des jeunes joueurs de Thierry Siquet s’achève donc aux portes de la finale. "La déception est là mais on peut être fier des joueurs" a déclaré l’entraîneur des U17 après le match. "Ils ont eu une réaction extraordinaire en 2ème mi-temps. On aurait pu marquer plus de but. Malheureusement, on n'a pas concrétisé, soit par maladresse, soit parce que le gardien en face a fait des bons arrêts."

"On a eu du mal à rentrer dans la partie. Il y a peut-être eu un peu de stress. Mais la réaction après le 1er but italien a été belle" continue l'ex-carolo. Les Belges sont effectivement revenus au score après avoir concédé le but d'ouverture. Et il a fallu une superbe réalisation de Vergani pour faire pencher la balance du côté italien en deuxième période. Le joueur de la Squadra azzurra a offert d'une superbe frappe en lucarne la victoire à ses couleurs. "On est éliminé sur un goal venu d'ailleurs. C'est le football. On ne sait pas faire grand chose sur des buts comme celui-là. Arriver en 1/2 finale et se faire sortir sur un goal pareil, c'est très bien. Ce n'est pas comme si on avait été dominé de la tête et des épaules, bien au contraire. Ils ont fait un très très beau tournoi. On est quand même sorti en 1/2 finale. On sort la tête haute."