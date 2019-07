Sinisa Mihajlovic annonce être atteint d'une leucémie

Sinisa Mihajlovic, entraîneur du club de football de Bologne, est atteint d'une leucémie. Le Serbe de 50 ans a annoncé la nouvelle samedi en conférence de presse. "C'est grave mais je vais me battre contre cette maladie comme je l'ai toujours fait dans ma vie. Je vais gagner ce défi, cela ne fait aucun doute."

Mihajlovic a remplacé Filippo Inzaghi en janvier dernier à la tête de Bologne. L'entraîneur a permis à son équipe de s'extirper de la zone de relégation. Bologne avait finalement terminé à la dixième position en Serie A.

Il y a quelques semaines, le tacticien serbe a signé un contrat de longue durée à Bologne. Malgré sa maladie, il restera l'entraîneur du club italien qui a recruté lors du mercato estival les défenseurs Tomiyasu (Saint-Trond) et Denswil (Club Bruges). "Nous sommes proches de lui, tout le club est avec lui. Il est notre chef d'orchestre et nous l'aimons. Avec la technologie moderne, il peut lutter contre sa maladie et continuer à travailler", a déclaré la formation italienne.