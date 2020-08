Sinan Bolat retrouvera-t-il Lazlo Bölöni à Gand ?

A l’Antwerp depuis trois ans, Sinan Bolat a été laissé libre par les Anversois, les différentes parties ne parvenant pas à se mettre d’accord sur une prolongation éventuelle. Résultat, l’expérimenté portier turc de 31 ans se retrouve sans club alors que la saison de Pro League vient de redémarrer.

Selon, HLN cette courte période de disette professionnelle ne devrait cependant pas durer puisque Bolat serait cité avec de plus en plus d’insistance du côté de Gand. Des Buffalos qui risquent de perdre Thomas Kaminski, en partance pour Blackburn en Championship et qui verraient donc d’un bon œil l’arrivée de Bolat pour concurrencer Davy Roef et Colin Coosemans.

A la Ghelamco Arena, Bolat pourrait également retrouver quelqu’un qu’il connaît bien et apprécie : Lazlo Bölöni. Les deux hommes s’étaient brièvement croisés au Standard en 2009 avant de faire les beaux jours de l’Antwerp ces dernières saisons. Est-on parti pour de nouvelles retrouvailles entre le gardien et son entraîneur fétiche ? La réponse dans les prochains jours.