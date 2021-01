Simon Mignolet après la victoire du FC Bruges contre Genk : "l'expérience a joué en 2e mi-temps"

Simon Mignolet pouvait montrer sa satisfaction après la victoire du FC Bruges contre Genk, s'est présenté au micro d'Eleven Pro League pour revenir sur la victoire des Brugeois. "On a marqué très tôt dans le match et ça a tout ouvert. Genk a marqué deux fois, mais notre expérience a aidé à rester calme pour trouver à nouveau le chemin du but. La différence entre Genk et nous était petite, mais l’expérience et la condition physique ont joué en deuxième mi-temps."

Menés au score en semaine face à Ostende, les Brugeois l'ont aussi été aujourd'hui : "Il faut rester calme quand on est mené, car on sait qu’on a de la qualité pour revenir dans le match. On a montré ça face à Ostende et ici. On a pris 9 sur 9 contre le Beerschot, Ostende et Genk en une semaine, on a fait de grandes choses. Quand tu joues contre une équipe comme Genk, tu sais qu’ils vont avoir des occasions, mais au final ils n’en ont eu que trois ou quatre. Le seul objectif était de gagner et on l’a fait."

Philippe Clement s'est également arrêté au micro de la Pro League : "Mon équipe a très bien commencé, avec de la domination et des occasions. L’agressivité et les lignes de course étaient là. Mais Genk est venu deux fois dans notre rectangle et a marqué deux fois. Notre réaction a été bonne. La qualité du jeu était présente, c’était l’un de nos meilleurs matchs cette saison."