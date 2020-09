Silvio Proto : "J'aimerais devenir conseiller pour apporter un peu de positif dans ce foot-business"

Silvio Proto : "J’aimerais devenir conseiller pour apporter un peu de positif dans ce... C’est l’une des actualités de la journée et un des feuilletons des dernières semaines : Didier Frenay, célèbre agent belge de joueurs et propriétaire de la société Star Factory, installé depuis longtemps sur le marché belge, a été interpellé et interrogé par la police belge à Monaco. Après Christophe Henrotay et Patrick de Koster, Frenay est donc le troisième agent à faire les frais de l’enquête. Dans le monde du football, une certaine inquiétude s’installe donc. Tous les agents sont ils véreux ? S’il ne faut évidemment pas faire de généralité et ne pas omettre les présomptions d’innocence qui entoure les principaux concernés, cette affaire risque de faire bouger les lignes. "Je pense que ça va être un électrochoc dans le milieu et surtout dans le monde des agents" explique Thierry Luthers. Invité pour cette édition de la Tribune, Silvio Proto a évidemment été questionné sur le sujet : "Il faut être honnête et dire que le monde du football c’est du business. Un agent va faire un deal avec un joueur mais va faire plusieurs deals avec un même club. Donc quand il faut choisir un côté, l’agent va certainement partir avec le club parce qu’il voudra continuer à travailler avec ce club. Ce que je trouve dommage c’est qu’à l’heure actuelle, il n’y ait pas de personne intermédiaire entre l’agent, le club et en qui le joueur pourrait avoir 100% confiance et lui dire "Je veux que ça marche comme ça". Pendant ma carrière, j’aurais été heureux d’avoir une personne sur qui je pouvais me reposer."