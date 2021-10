Seulement deux équipes en Europe ne comptent pas le moindre expatrié dans leur effectif

Depuis l’arrêt Bosman, le football ne connaît plus de frontières. Les joueurs voyagent plus et passent beaucoup plus facilement d’un club et d’un championnat à un autre. Cela se matérialise forcément dans la composition des effectifs. Des exceptions existent malgré tout. Seulement deux équipes en Europe ne comptent aucun expatrié : l’Athletic Bilbao et le FK Desna.



C’est une étude de l’Observatoire du football CIES qui met cette statistique en évidence. L’institution a classé les clubs de 31 premières divisions d’associations membres de l’UEFA selon le pourcentage de minutes de championnat disputées par les joueurs expatriés.

"La notion d’expatriés fait référence aux joueurs ayant grandi en dehors de l’association nationale de leur club d’emploi", explique le CIES. Et donc parmi les 474 équipes passées au crible, seules deux ne renseignent pas la moindre minute pour un joueur expatrié.



Ce n’est pas une surprise de retrouver l’Athletic Bilbao parmi les équipes sans le moindre expatrié. Les Basques sont réputés pour leur politique sportive basée sur les joueurs originaires du Pays basque. Les Ukrainiens du FK Desna ne sont pas aussi exclusifs. Le Serbe Milan Zagorac a, par exemple, porté les couleurs de ce club. Mais cette saison, aucun expatrié ne figure dans l’effectif.



A l’opposé de l’échelle, trois équipes dépassent les 90% de temps de jeu pour des expatriés. C’est le cas des Grecs de l’Aris FC (98,4%) et des Chypriotes du Pafos FC (91,4%) et de l’AEL Limassol (90,5%). Ces deux championnats sont d’ailleurs les deux où le pourcentage d’expatriés est le plus élevé. L’Italie est le premier membre du Big 5 (4e avec 64,6%). Notre Pro League occupe la 5e place (61%).



Dans notre championnat, Seraing (79,8%) et Courtrai (74,4%) affichent les plus hauts taux de temps de jeu pour les expatriés, Bruges (48,5%) et Malines (44.4%) les pourcentages plus faibles.